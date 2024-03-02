Ezgi Apartmanı davası: Savcı kırmızı bülten talep etti, mahkeme reddetti

6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan 10 katlı Ezgi Apartmanı davasında savcı, firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Ama mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

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6 Şubat 2023’teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Ezgi Apartmanı yıkılmış ve 35 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Yakup Aktaş ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mehmet Tekin ve Ertan Danacı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kırmızı bülten talebi

Müşteki avukatı Rezan Epözdemir, Ezgi Apartmanı’nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Savunma sonrası savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi istendi.

Sanık avukatlarından itiraz

Sanık avukatlarından Ersan Şen, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in kolon ve kiriş kesmediğini savunarak sanıkların yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Sanıkların binaya 2003’te geldiğini belirten Şen, şöyle devam etti: “Ezgi Apartmanı’yla uzaktan yakından ilgileri yok, yani hiç kimse temsil ettiğim her iki sanığı bu inşaatı, bu binayı yapmakla itham etmiyor. Temsil ettiğim sanıklar asla kolon kesmemişlerdir, kiriş kırmamışlardır. Kırmızı bülten talebi kabul edilemez.”

Mahkeme heyeti başkanı, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez ‘olası kastla kasten öldürme’ ve ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkındaysa ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.