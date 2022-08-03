35 bin avrosunu ‘solüsyon’ yöntemiyle dörde katlamak isteyen kişi dolandırıldı

Bir kişi, sosyal medyada tanıştığı kişiden aldığı 35 bin avroyu ‘solüsyon yöntemiyle’ çoğaltıp 150 bin avro olarak geri vereceğini söyleyip dolandırdı.

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İstanbul’da 41 yaşındaki H.H.Ö. sosyal medyada asansör işi yapmak için Kamerun uyruklu Junior S.(38) ile tanıştı.

DHA’nın haberine göre bir süre sosyal medyada konuşan ikili Taksim’de bir apartta buluştu. Junior S., H.H.Ö.’den kendisine 35 bin avro vermesi karşılığında solüsyon yöntemiyle parayı çoğaltıp 150 bin avro olarak geri vereceğini söyledi.

Parayı veren H.H.Ö. kendisine sahte para verdiğini iddia ederek Junior S.’den şikayetçi oldu.

Ekipler, H.H.Ö. ile kendisinden parayı alan kişiyle tekrar buluşmasını istedi. Buluşma sırada ekipler, şüpheli Junior S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Junior S. adliyeye sevk edildi.