34 gram doğdu; annesi reddetti: Bakıcıları üstüne titriyor

ABD’nin Houston kentindeki hayvanat bahçesinde 34 gram doğup annesi tarafından reddedilen yavru maymunun bakımını görevliler üstlendi.

Fotoğraflar: Houston Hayvanat Bahçesi

15 Ocak’ta dünyaya gelen yavruyu annesi Kylie reddetti. Houston Hayvanat Bahçesi’nin çalışanları, annenin yavrusuyla ilgilenmesi için profesyonellerden de destek alarak çaba sarf etti. Ancak çabalardan sonuç alınamadı. Bunun üzerine iş başa düştü!

Sevimli yavru, genelde 50 gram doğan Goeldi’lerden küçük. 34 gram, yani bir ampul ağırlığında dünyaya geldi. Ona gözü gibi bakan hayvanat bahçesi çalışanları şırıngayla besliyor, sıcaklık hissetmesi için bir oyuncak ayıya sarılmasını sağlıyor ve tüylerini diş fırçasıyla fırçalıyor.

31 Aralık’ta hayatını kaybeden, ‘Altın Kızlar’ dizisindeki rolüyle akıllarda kalan hayvansever ABD’li oyuncu Betty White’a ithafen ‘Betty’ adı verilen yavru, annesi Kylie ve babası Opie hayvanat bahçesinin hastanesine götürüldü. Üçlünün veterinerlerin gözetiminde tutulacağı, bu sırada Betty’nin ‘ailesiyle bağ kurabilmesi‘ için çaba sarf edileceği, daha önemlisi hayata tutunması için uğraş verileceği açıklandı.

Açıklamada, daha önce dünyaya gelen ve yaşama tutunan en küçük Goeldi maymunun 42 gram doğduğu anımsatıldı.

Bakıcı ekip umutlu. Yavruyu yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar.

Herkesin yaşayacağını umduğu Betty şimdiden hayvanat bahçesinin maskotu haline geldi.