33 kişiye çocuk istismarı içerikli görüntü alıp satma suçlamasıyla hapis istemi

Aralarında kamu personelinin de bulunduğu 21’i tutuklu 33 kişiye ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak’ suçundan iki yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre Telegram uygulaması üzerinden çocuğa cinsel istismar içerikli görüntülerin alıp satıldığı ihbarı üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre şüphelilere ait elektronik eşyalarda, çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismarı içeren görüntü ve fotoğraf tespit edildi. Bunların ‘Papara’ isimli elektronik para kartı üzerinden 15 ila 30 liraya satıldığı belirlendi.

Görüntüleri satın aldığı iddia edilen şüphelilerden bazıları, Telegram uygulamasını yetişkin pornosu görüntüleri izlemek için kullandığını ve satın aldığını, görüntülerin çocuklara ait olduğunu bilmediğini savundu.