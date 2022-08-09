327 konutluk TOKİ ihalesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kars’ın merkez ilçesinde yapacağı 327 konutun inşaat ve çevre düzenlemesi ihalesini 264 milyon TL’ye Ral Yapı Mühendislik A.Ş.’ye vermişti. Ral Yapı, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı bilgilendirmede, TOKİ ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

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TOKİ, Kars’ın merkez ilçesine bağlı Karacaören mahallesinde 327 konutun yapım işi için 1 Ağustos’ta ihaleye çıktı.

İhaleyi 364 milyon lira teklif veren Ral Yapı aldı.

Ama Ral Yapı, bugün KAP’a ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

İptal kararının ihale komisyonunca iptal edildiğini bildiren şirket, KAP’a şu açıklamayı gönderdi: “Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.’nin 01.08.2022 tarihinde katılmış olduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen “’Kars ili, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ İhale komisyonunun kararı üzerine iptal edilmiştir.”