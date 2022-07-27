300 yılın en büyüğü: Lulo Gülü

Angola’nın kuzeydoğusunda gün ışığına çıkarılan pembe elmas, son 300 yılın en büyüğü olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Lucapa Diamond

Avustralyalı maden şirketi Lucapa Diamond, 170 karat büyüklüğündeki eşine ender rastlanacak elmasa ‘Lulo Gülü’ adını verdi.

Lulo maden sahasında saf halde bulunan elmasa henüz değer biçilmedi. Angola yönetimi elmasın bulunmasını memnuniyetle karşılarken değerli taşın devlet ait elmas pazarlama şirketi tarafından uluslararası ihaleyle satılacağı belirtildi.

Angola Madeni Kaynaklar Bakanı Diamantino Azevedo, bu elmasın değerli madenler alanında dünya ölçeğinde önemli bir oyuncu olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Daha önce benzeri elmaslar rekor fiyatlara alıcı bulmuştu. 2017’de, 59 karat pembe elmas 71,2 milyon dolara satılmıştı. Rekor ona ait.

Angola’nın ihracat ürünleri arasında petrolden sonra elmas ve değerli madenler bulunuyor.