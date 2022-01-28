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Yaramazlara biraz batar!

30 yaş altı kadın çalışan arayan ve adaylardan mayolu fotoğraf isteyen şirkete soruşturma

İtalya’da çalışma bakanlığı 30 yaş altı kadın resepsiyon görevlisi arayan bir şirketin adayların mayolu fotoğrafını istemesi üzerine soruşturma başlattı.

Napoli merkezli bir güvenlik şirketi birden fazla iş bulma sitesinde yayınladığı ilanda adaylarda aranan şartlar arasında 30 yaşını geçmemiş bir kadın olmak, akıcı şekilde İngilizce konuşmak, araba sahibi olmak ve çekici görünmek sayıldı.


500 avro (7bin 600 lira) maaş ödeyen işe başvuranlardan ayrıca mayolu boydan fotoğraf yollamaları istendi.

Bu ayrımcı ifade sonradan iş ilanından kaldırılsa da alınan ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu.

Napoli çalışma konseyi üyesi Chiara Marciani, “Mayolu fotoğraf mı istiyorlar? Ne kadar absürt bir ilan. Birçok açıdan da skandal, başta 30 yaş altı bir kadın aramaları ve işin gerektirdikleri için maaş saçmalık derecesinde yetersiz” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

İlanı veren şirket mayolu fotoğraf istenmesinin uygunsuz olduğunu kabul ederek, suçu ilanı hazırlayan çalışanın tecrübesizliğine attı.

Çalışma Bakanı Andrea Orlando müfettişlerin olayla ilgi soruşturma başlatması talimatını verdi.

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