3 milyar dolarlık kripto para şirketinin kurucusu, 30 yaşında hayatını kaybetti

3 milyar dolarlık kripto para şirketi Amber Group’un kurucularından Tiantian Kullander 30 yaşında hayatını kaybetti.

Kullander 30 yaşında hayatını kaybetti. (Twitter)

Amber Group’un açıklamasına göre Kullander perşembe beklenmedik şekilde uykusundayken öldü.

Daha önce Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi ABD merkezli dev finans şirketlerinde çalışan Kullander, 2018’de Amber Group’un kurucuları arasında yer aldı. Şirket bu yıl 3 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

Kripto toplumunda TT lakabıyla bilinen Kullander, 2019’da Forbes dergisinin 30 yaş altındaki 30 etkili kişi listesine de girmişti.