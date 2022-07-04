3 bin rakımdaki ‘saklı cennet’te doğa yürüyüşü

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde bulunan üç bin rakımlı Çalyan Gölü, doğaseverleri ağırlıyor.

Fotoğraflar: AA

Şırnak-Van sınırında yer alan, Van’a 80, Gürpınar ilçesine 51, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine 38, Hakkari’ye 41 kilometre uzaklıktaki göl, doğal güzelliği ve huzurlu ortamıyla ilgi çekiyor.

Yaz aylarında kar kütleleri, serin havası, soğuk suyu ve manzarasıyla doğaseverlerin tercih ettiği göl, çevresinde kamp yapmak ya da doğa yürüyüşüne çıkmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda kuş ve diğer canlı türlerinin de bulunduğu bölgeyi ziyaret edenler doğayla iç içe huzurlu vakit geçiriyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü bölgenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla gölün bulunduğu bölgede yürüyüş düzenledi. Katılanlar hem spor yaptı hem de bol bol fotoğraf çekti.

Ulaşımı kolay

Kulüp başkanı Ömer Demez, Çalyan Gölü’nün görülmeye değer, saklı bir cennet olduğunu söyledi. Bölgenin Yüksekova’daki Sat Buzul Gölleri’ne benzediğini ifade eden Demez şöyle devam etti:

“Şırnak bölgesine daha yakın olduğu için doğaseverler oradan geliyor genellikle. İlk defa Van’dan bir grubu buraya getirdik. Katılımcılar göle ve çevresine hayran kaldı. Ulaşımı çok rahat. Araçla gölün 200 metre yakınına kadar gelinebiliyor. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum.”

Ziyaretçilerden Cahide Pişkin ilk defa göle geldiğini belirterek, “Rakımı yüksek, ulaşımı çok rahat. Güzel bir gün geçirdim” dedi.

Muhammed Mehdi Yavuz da, “Mükemmel bir doğası var” diyerek tüm doğaseverleri bölgeye davet etti.

‘Fotoğraflarından daha güzel’

Gölün Şırnak’tan gelen ziyaretçilerinden Esra Ödem, Çalyan Gölü’nü daha önce sosyal medyada gördüğünü belirterek, fotoğraflardan daha güzel olduğunu aktardı: “Bir yanda yeşil bitki örtüsü diğer yanda kar kütleleri var ve havası serin. Burayı çok beğendim. Doğaseverlerin burada kamp kurduğunu da öğrendim. Kesinlikle gelinmesi, görülmesi gerektiğini düşünüyorum.”

