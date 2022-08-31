2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma el bombası nedeniyle ‘alarm’

Kuzey İrlanda’da, halkın 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma el bombası rastlanan bölgeden uzak durması istendi.
Armagh bölgesindeki Portadown’da bulunan el bombası nedeniyle ‘alarm’ veren yetkililer, bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
‘Bridge Street’ adlı sokağının yan yolunda bulunan bomba imha edilene kadar bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Polis bölgeyi boşalttı ve yaklaşmaya çalışanlara oradan uzak tutmak için emniyet şeridi oluşturdu.
Polisin açıklamasında, ”Bomba imha edilene kadar toplumun güvenliği. birinci önceliğimiz” ifadeleri kullanıldı.