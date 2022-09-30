2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu: Demiryolu kapandı

İskoçya’da, 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba demiryolu ulaşımın durdurulmasına neden oldu.

Fotoğraf: BBC

Doğu Renfrewshire bölgesindeki bir şantiyede dün bombayı fark eden işçiler durumu polise bildirdi.

Polis, yeni binaların inşa edildiği alana gitti ve yetkililerden yakındaki demiryolu hattınının kapatılmasını Bölgedeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Savaş sırasında bir uçaktan atıldığı düşünülen bombanın imha edilmesi için savunma bakanlığıyla temasa geçildi.

Polisin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”Önceliğimiz bölge halkının ve burada çalışan işçilerin güvenliği. İnşaat çalışmalarına ara verildi, tren seferleri iptal edildi. Araç trafiği de alternatif yollardan veriliyor. Savunma bakanlığına durumu bildirdik. Bomba kontrollü bir şekilde patlatılara imha edilecek.”