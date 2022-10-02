2’nci Dünya Savaşı’nda uçağı vurulan pilotun öldükten 78 yıl sonra bir mezarı oldu

İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Britanyalı bir pilotun kalıntıları ölümünden 78 yıl sonra törenle defnedildi.

Robert Stephen Hurrell. Fotoğraflar: Britanya Savunma Bakanlığı

Robert Stephen Hurrell’ın, kullandığı Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon savaş uçağı Eylül 1944’te Hollanda’nın Arnhem kentinin semalarında vuruldu. Hurrell ve beraberindeki beş uçak, 60 savaş uçağının saldırısına uğramıştı. Anne-babası naaşına ulaşamadı.

Hurrell’ın kalıntıları 2019’da uçağın vurulduktan sonra düştüğü alanda yaptığı kazı sonucunda Lochem kenti sınırlarındaki Eefde adlı köyde bir tarlanın yakınlarında bulundu. 2020’de oradan alındı ve kimlik tespiti yapıldı.

Hurrell, öldükten 78 yıl sonra Hollanda’daki Jonkerbos Savaş Mezarlığı’na defnedildi. Onun için düzenlenen törene Avustralya’da yaşayan ailesi, Hollanda’daki Britanya büyükelçisi ve bölgedeki yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Yeğeni Brydie Hurrell şunları söyledi: “Bize çocukken Bill’in uçağının savaşın sonlarına doğru düşürüldüğünü anlatırlardı hep ve anne babasının onun cansız bedenini bulamadığını. Hollanda’da öldüğünü biliyorduk ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorduk. Bir arama çalışması yapılacağını öğrenince havalara uçtuk. Bill’in anne-babası, erkek kardeşi onun nerede olduğunu bilmeden öldü. Biz bugün hepsinin adına ona veda ediyoruz. Saygıyla anıyoruz. Artık ziyaret edebileceğimiz bir mezarı olması çok güzel.”

Britanya Savunma Bakanlığı’nı temsil eden Tracy Bowers da, bu töreni organize etmenin ve orada bulunmanın bir onur olduğunu belirterek, Hollandalı yetkililere teşekkür etti.