2’nci Dünya Savaşı’nda görev yapan köpeğin madalyaları rekor fiyata satıldı: 20 kez paraşütle atlamıştı

İkinci Dünya Savaşı sırasında 20 kez paraşütle atlayarak büyük başarılara imza atan ‘Rob’ adlı köpeğin madalyaları açık artırmayla rekor fiyata, 140 bin sterline (2 milyar 882 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Noonans

1942’de gönüllü olarak savaşa katılan Rob, Britanya’nın kısa adı ‘SAS’ olan özel hava kuvvetlerinde dahil oldu ve çok sayıda askerin hayatını kurtardı. Kuzey Afrika’ya konuşlandırılan’ ve Nazi işgali altındaki İtalya’ya paraşütle atlayan Rob’un görevi askerlerin etrafında koruyucu olarak nöbet tutmak ve bir tehlikenin yaklaştığını fark ettiğinde yüzlerini yalamaktı.

Rob, Britanya’da, 1943’te hayvanların 2’nci Dünya Savaşı’ndaki hizmetlerini ödüllendirmek amacıyla verilmeye başlanan PDSA Dickin Madalyası sahibiydi. Bu ödülün verildiği tek köpek olarak tarihe geçti. ‘Orduda hizmet eden hayvanlara verilen en yüksek seviyedeki ödül’ olarak nitelendirilen madalyanın yanı sıra ona ömür boyu bisküvit tedarik edilmişti.

Rob’un sahibinin oğlu Basil Bayne, onun madalyasının yanı sıra tasma, portre ve fotoğraflarını Britanya’nın başkenti Londra’da Noonans Müzayede Evi’nin düzenlediği açık artırmada sattı.

Daha önce, rekor, Dickin Madalyası 22 bin sterline satılan bir güvercine aitti. ‘Normandiya Dükü’ olarak adlandırılan güvercin Fransa’dan Britanya’ya D-Day’le ilgili (D-Günü, ABD Silahlı Kuvvetlerince askeri harekatın başlangıç günü anlamıyla kullanıldı, Normandiya Çıkarması’yla özdeşleşti) haberler getirmişti.

Çocukluğunda Rob’la birlikte büyüdüğünü anlatan Bayne, ”Bu kadar büyük paraya satıldığına inanamıyorum. Rob ve ordudaki hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi bu” dedi.

Müzayede evinden Christopher Mellor-Hill, Rob’un madalyasının açık artırmaya çıkarılan en değerli madalyalardan biri olduğunun altını çizdi.