2’nci Dünya Savaşı’nda askerin annesine yazdığı mektup 76 yıl sonra teslim edildi: Yemekler epey kötü

2’nci Dünya Savaşı’nda ABD’li bir askerin Almanya’dan annesine gönderdiği mektup 76 yıl sonra teslim edildi.

Fotoğraf: WFXT-TV

Aralık 1945’te savaşın resmen sona ermesinin ardından o sırada 22 yaşında olan çavuş John Gonsalves, Massachusetts eyaletindeki annesine mektup gönderdi.

Mektup 75 seneden fazla bir süre ABD Posta Servisi’nin (USPS) Pittsburgh şehrindeki dağıtım merkezinde açılmadan bekledi.

Asker, mektubunda annesine şöyle sesleniyordu: “Sevgili anneciğim, bugün senden bir mektup daha aldım ve her şeyin yolunda olduğunu duyduğuma çok sevindim. Bana gelince, iyiyim. Ama yemekler çoğu zaman epey kötü.”

Asker mektubunu “Seni seviyorum ve öpüyorum. En kısa zamanda görüşürüz, umarım. Oğlun Johnny” diye sonlandırmıştı.

2015’te hayatını kaybeden Gonsalev’in annesi de öldü. Ancak posta servisi mektubun yazıldığı tarihten beş sene sonra tanıştığı eşi Angelina’nın adresini buldu.

USPS çalışanları onlarca yıllık mektubu “Bu mektubu ulaştırmak bizim için çok önemliydi” notuyla birlikte buldukları adrese gönderdi.

Mektup eline ulaşınca postane çalışanlarını arayıp teşekkür eden Angelina Gonsalves, WFXT televizyonuna şunları söyledi: “Düşünün, tam 76 yıl! İnanamadım. Bütün bu olanlar, onun el yazısı… İnanılmaz bir şey. Bana geri dönmüş gibi oldu.”