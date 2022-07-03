29’uncu kattan düşen üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde, üç yaşındaki çocuk 29’uncu kattaki evin balkonundan düşüp hayatını kaybetti.

Fotoğraf: New York Post

Soruşturma başlatıldığını duyuran polisin açıklamasına göre çocuk dün, 29’uncu kattan üçüncü katın parmaklıklarına düştü. Ekipler oraya ulaştığında yaralıydı ancak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis sözcüsü, çocuğun dışarı bakarken heyecanlanıp düştüğünü tahmin ettiklerini ancak nasıl düştüğünün anlaşılması için ayrıntılı inceleme yapılacağını söyledi. Adı açıklanmayan çocuk düştüğü sırada dairede olan iki yetişkinin ifadesine başvurulduğunu aktardı.

Harlem’deki binanın 34’üncü katında oturan Nidia Cordero, çocuğun annesinin feryat ettiğini duyduğunu söyledi.

Richard Linares de çocuk düştüğü sırada dışında binanın önünde olduğunu, oradaki herkesin panik içinde yardım edebilmek amacıyla üçüncü katın parmaklıklarına tırmanmaya çalıştığını anlattı.