29 yıl önce işlenen cinayet, ‘yeni teknoloji’ sayesinde aydınlatıldı

ABD’de, 29 yıl önce işlenen bir cinayet, modern teknolojinin yardımıyla aydınlatıldı. Oklahoma eyaletinde yaşayan bir kadın tutuklandı.

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California eyaletinin San Carlos kentinde dükkan sahibi olan Shu Ming Tang, 26 Nisan 1993’te soygun için işyerine giren bir kişi tarafından silahla vuruldu. Tayvan’dan ABD’ye yerleşen Shu Ming Tang göğsünden yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dedektifler görgü şahitlerinden dükkandan bir kadının çıktığına dair bilgi aldı ama zanlıya ulaşamadı.

O yıl ABD’nin en çok arananlar listesinde yer alan bu kişinin bulunması için 2018’de dosya yeniden açıldı.

Polisin dünkü açıklamasına göre ‘adli tıp teknolojisindeki gelişmeler’ sayesinde dükkan sahibini öldüren kişiye ulaşıldı. Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos (61) geçen hafta Oklahoma’nın Dewey kentinde tutuklandı. Eyalet sınırlarındaki Washington Bölgesi Cezaevi’nde tutulan Ramos’un California’ya gönderilerek orada yargılanacağı belirtildi.

San Carlos Belediye Başkanı Sara McDowell, “Bay Tang, bir eş, bir baba ve iyi bir dosttu. Daha iyi yaşam koşulları için ABD’ye gelmişti. Onun ölümü bu kenti sarstı. Yıllar sonra da olsa adaletin yerini bulacak olmasının ailesi için teselli olacağını umuyorum” dedi.

Shu Ming Tang’in ailesinin durumdan haberdar edildiği aktarılan polis açıklamasında da destekleri için akrabalarına teşekkür edilerek, “Umarız içleri bir nebze olsun rahatlamıştır” ifadeleri kullanıldı.