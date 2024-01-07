Yaramazlara biraz batar!

29 kadının hayat hikayesi: ‘Katilimi Tanıyorum’ raflarda

Gazeteci Sinem Nazlı Demir’in, 29 kadının zorlu hayat mücadelesini ele aldığı ‘Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı’ kitabı raflarda.

Kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet alanında çalışan Demir, dört yıl boyunca şiddete ve istismara maruz bırakılan kadınlarla birebir yaptığı görüşmelerle oluşturduğu dosyayı ‘Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı’ adıyla kitaplaştırdı.


Demir, A7 Kitap Yayıncılık tarafından yayımlanan kitabını şiddet ve istismara maruz kalmış bütün kadınlara ithafen yazdığını söyledi:

“Bu kitap, şiddete maruz kaldığı şartlar altında hapsedilmiş, hak ihlaline maruz bırakılmış ve yaşamdan zorla koparılmış tüm kadınlara ithafen yazılmıştır. Kimse unutmasın yaşananları. Birimiz unutursa, diğeri hatırlatsın…”

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