27 yıldır izole yaşıyordu: Brezilya’daki yerli kabilenin son üyesi hayatını kaybetti

Brezilya’da, bir yerli kabilenin son üyesi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Funai

Adı bilinmeyen, hayvanlara tuzak kurmak veya saklanmak için açtığı delikler nedeniyle ‘delik delen adam’ diye nitelendirilen bu kişi 27 yıldır izole bir yaşam sürüyordu.

Adamın üyesi olduğu kabilenin büyük çoğunluğu 1970’lerde öldürülmüştü. Yetkililer, Bolivya sınırındaki Rondonia eyaletinin Tanaru bölgesinde izole yaşayan kabilenin altı üyesi 1995’te öldürüldükten sonra tek başına kalan adamın cansız bedeninin 23 Ağustos’ta bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre şiddet gördüğüne dair bir işaret, kulübesinde de olumsuz bir şey yoktu.

60 yaşında olduğu tahmin edilen adamın doğal nedenlerden dolayı öldüğü belirtildi.

Brezilya Anayasası’na göre yerliler kendi topraklarını kontrol etme hakkına sahip, bu nedenle toprakları ele geçirmek isteyenlerin hedefi olabiliyorlar.

Kabilenin son üyesi, güvenliğinin sağlanması için Brezilya yerlilerini korumakla görevli daire Funai tarafından izleniyordu. 2018’de Funai çalışanları onu ormanda görüntülemeyi başarmıştı. O zamandan beri görüntülenmemişti. Ancak, kendisine samandan yaptığı kulübeler ve açtığı deliklerden izini sürüyorlardı. Mısır, papaya ve muz yetiştirdiği biliniyordu.

Brezilya’da 240 civarında yerli kabile var. Çoğu, kendilerine toprak arayan çiftçi, madenci ve kerestecilerin tehdidi altında.