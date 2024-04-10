26 hafta boyunca 500 kişi her gün avokado yedi: İşte olanlar

ABD’de bir araştırma için 26 hafta boyunca 500 kişi avokado yedi.

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Current Developments in Nutrition dergisinde yayınlanan yeni araştırma, 26 hafta boyunca günde bir avokado yemenin katılımcıların Amerikalılar için beslenme kurallarına bağlılığını artırdığını ortaya çıkardı.

Örneklemde yaş ortalaması 50 olan 1.008 katılımcı (yüzde 72 kadın) vardı. Katılımcılar ayrıca çalışma öncesinde düşük avokado alımına sahipti ve her ay iki veya daha az avokado tüketiyorlardı.

Grup deney için ikiye bölündü; bir grup avokado alımını sınırladı, diğeriyse her gün bir avokado yemeyi taahhüt etti. Genel beslenme kalitesini ölçmek için araştırmacılar, katılımcıların besin açısından yoğun yiyecek ve içeceklere öncelik verilmesini içeren Amerikalılar için Beslenme Yönergelerini ne kadar yakından takip ettiklerini değerlendirdi (Kalori limitleri dahilinde kalmak; ilave şeker, doymuş yağ ve sodyum içeriği yüksek yiyecek ve içeceklerin sınırlandırılması; ve alkollü içeceklerin sınırlandırılması).

Avokado grubu ayrıca sodyum, rafine tahıl ve ilave şeker tüketiminde de olumlu değişiklikler yaşadı. Ancak avokado grubu, avokado müdahalesiyle toplam proteinin (deniz ürünleri ve bitki proteini) bir miktar yer değiştirdiğini de gösterdi.

Buradaki mesaj aslında ‘günde bir avokado yemeniz gerektiği’ ya da ‘bunun herkes için doğru olduğu’ anlamına gelmiyor. Daha ziyade, diyetinize daha fazla işlenmemiş gıda eklemek (avokado ve diğerleri), aşırı kısıtlama takıntısı olmadan daha sağlıklı bir tabağı teşvik etmenin bir yoludur.

Aslında avokado sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle dolu olsa da, çok çeşitli bitkilerin tüketilmesi özellikle bağırsak sağlığı açısından önemli.

Diyetinize daha fazla avokado eklemenin beş yolu

Avokado Omega-3’ten C, E ve K vitaminlerine kadar besin açısından oldukça zengin bir meyvedir.