25 yıllığına kiralanan Antalya Havalimanı için peşinat alındı

Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesini kazanan TAV ve Fraport ortaklığı ilk taksiti ödedi.
İhale, mevcut anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsıyordu. Konsorsiyum, ilk etapta 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecekti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitin (peşinat) ödendiğini bildirdi.
Toplam gelecek ödemeyse 7 milyar 250 milyon avro.
1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı 2019’da 35,7 milyon yolcuya hizmet vermişti.
TAV ve Fraport ortaklığı, yaklaşık 765 milyon avro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkarmanın sözünü verdi.