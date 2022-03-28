Diken

Yaramazlara biraz batar!

25 yıllığına kiralanan Antalya Havalimanı için peşinat alındı


Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesini kazanan TAV ve Fraport ortaklığı ilk taksiti ödedi.

Fotoğraf: AA

İhale, mevcut anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsıyordu. Konsorsiyum, ilk etapta 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecekti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitin (peşinat) ödendiğini bildirdi.

Toplam gelecek ödemeyse 7 milyar 250 milyon avro. 

1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı 2019’da 35,7 milyon yolcuya hizmet vermişti.

TAV ve Fraport ortaklığı, yaklaşık 765 milyon avro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkarmanın sözünü verdi.

SON HABERLER

Kuzguncuk’ta bir bakkalın vedası: ‘Çengelli iğne’ deyip geçmeyin

İstanbul’un Kuzguncuk semtinin 19 yıllık bakkalı da 31 Mart’tan sonra yerine, hali hazırda zaten tüm mahalleyi kaplayan kahvecilerden biri daha açılsın diye kapanıyor. Yılların bakkalı giderken müşterilerine manidar bir ikramda da bulunuyor: Çengelli iğne. İhtiyaç duyarlarsa mahallede bundan böyle satacak bir yer bulamazlar diye.

Birol Yıldırım davası: 77 dakikada ölüm bilirkişi raporunda

İstanbul Esenyurt Karakolu’nda 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece ölen özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın faili olduğu iddiasıyla biri tutuklu 12 polisin yargılandığı davada Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı bilirkişi raporu dosyaya girdi. Yıldırım’ın maruz kaldığı kötü muamele ve işkence raporda kronolojik olarak yer aldı.

Altılı muhalefet hazır mı?

Muhalefetin liderleri yeniden buluşuyor, altılı masa bir daha kuruluyor. Siyaset elitinde partizanlığın, toplumda kutuplaşmanın adeta yerleşik bir hal aldığı bir ülkede altı liderin buluşup konuşmaları, üzerinde uzlaşılan ortak metinler paylaşmaları son derece önemli.

Brüksel’de dargınlar barışırken

Son yıllarda dış politikaya damgasını vuran zoraki Avrasyacılığın Türk tipi ekonomi modeli kadar bile başarı kazanamamasıyla tekrar AB rotasına dümen kırılıyor. Birbirlerinden pek hazzetmediğini düşündüğümüz Erdoğan ve Macron’un zirve öncesi görüşmesi bu ihtiyaca cevaben gündeme gelmiş olmalı.