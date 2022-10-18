2,5 milyonu alan olmadı: Ya kuponu kaybetti ya da kazandığının farkında değil

Galler’in başkent Cardiff’te, 120 bin sterlin (2 milyon 522 bin lira) loto ikramiyesini alan olmadı.

Fotoğraf: National Lottery

Kentte satılan bir bilete bir yıl süreyle ayda 10 bin sterlinlik (210 bin 226 lira) ödemeler halinde verilecek ikramiye isabet etti. Ancak zamanaşımı süresi altı ay doldu ve kimse başvurmadı. Bunun üzerine ikramiye tutarı para bundan sonraki çekilişlerde dağıtılmak üzere toplanan paraya eklendi.

Ulusal Loto danışmanlarından Andy Carter, ikramiyelerin alınmamasına çok nadiren denk geldiklerinin, son yıllarda ağırlıklı olarak internetten veya uygulamadan loto oynandığı için kupon kaybetme riskinin düşük olduğunu, ayrıca kazanıldığında otomatik mesaj geldiğini söyledi.

Şimdiye kadar Ulusal Loto’da, teslim alınmayan en büyük ikramiyenin sekiz yıl önce bir kupona isabet eden 56 milyon sterlin olduğunu anımsatan Carter BBC Radyo Galler’e konuştu.

Biletin satıldığı yeri açıklamak istemediklerini belirten Carter, kazananın internetten oynamamış ve kuponu kaybetmiş olabileceğini veya kontrol etmediği için kazandığından haberi olmayabileceğini söyleyerek, ”İnternetten oynamış olsa da bazen gelen mesaj da atlanabilir” ifadelerini kullandı.