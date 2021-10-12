25. İstanbul Tiyatro Festivali, ‘Perde’ diyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-20 Kasım tarihlerinde Türkiye’den ve yurt dışından 25 tiyatro, dans ve performans topluluğunu ağırlayacak. Festivalin programında çevrimiçi performanslar da bulunuyor.

Kaçırılmaması gereken 10 oyun

Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğundaki festivalin fiziki gösterimlerinden ‘kaçırılmaması gereken‘ 10 oyunu derledik:

Toz (Açılış oyunu)

22 Ekim 20:00- 23 Ekim 15:00 / Alan Kadıköy

1960’lardan günümüze uzanan bir anlatıya sahip Toz’da, Handan’ın ve hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü anlatılıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Hira Tekindor’un yönettiği tek kişilik oyunda sahnede Zerrin Tekindor var.

Irgat

25-26 Ekim 20:00 / Duru Ataşehir

Irmak Bahçeci’nin yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği, Emre Kınay’ın rol aldığı ‘Irgat‘, Shakespeare oyunlarından alıntılarla tasarlanmış bir kolaj. Shakespeare klasiklerinin ihanet, kıskançlık, şüphe, kanlı savaşlar, intikam, yanılsama, ateşli aşk ve intikam arzusu gibi başat temalarıyla, günümüzün; iç savaş, grevler, intihar süsü verilen kadın cinayetleri, homofobi ve emek sömürüsü gibi güncel meseleleri iç içe geçiyor.

Yüzleşme

27 Ekim 20:00 / Caddebostan Kültür Merkezi

İzleyiciyi, çağdaş karakter aracılığıyla, hayatlarımızı kuşatan ataerkil zihniyetle yüzleştirmeyi hedefleyen oyun, toplumda saygın bir yere sahip Dr. Mert ve çevresindeki üç kadının, etraflarını saran eril dilin farkına varıp, onunla yüzleşmelerini konu alıyor. Zehra İpşiroğlu’nun yazıp, Deniz Şengenç ve Onur Gazdağ ile birlikte yönettiği oyunda Başak Vural, Aylin Saraç ve Arzum Gökçe Köle rol alıyor.

Neşe

4–5 Kasım 20:00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Kendine özgü bir tiyatro dünyasına sahip İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’nun, neşe duygusunu merkeze alan gösterisinde dans, müzik ve tiyatro iç içe geçiyor. Oyunun merkezinde 82 yaşındaki ölümüne kadar, 20 yılı aşkın bir süre Delbono’nun bütün çalışmalarında yer alan, okuma-yazma bilmeyen, sağır ve dilsiz başkahraman Bobò’nun kaybı üzerine duyduğu üzüntü var. Delbono’nun yası, yer yer efkar, mutluluk, coşku duygularıyla karışarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor.

Oedipus (perdede gösterim)

6 Kasım 14:00 & 19:15 / Atlas 1948 Sineması

İngiliz tiyatrosunun ‘büyük umudu‘ olarak adlandırılan, klasik eserlere getirdiği yorumlarla yankı uyandıran ünlü yönetmen Robert Icke, Internationaal Theater Amsterdam sahnesine konuk oluyor. Sofokles’in eserini 21. yüzyıla uyarlıyor ve Oedipus’u hayatının en büyük sırrını keşfeden bir politikacıya dönüştürüyor. İzleyicilerini bir seçim gecesi heyecanını birlikte yaşamaya davet eden oyunda Hans Kesting, Oedipus rolünde dikkat çekici bir performans sahneliyor.

Medea

17- 18 Kasım 20:00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Sahnelediği her oyunu heyecanla beklenen yıldız yönetmen Simon Stone, antik tragedya yazarı Euripides’in neredeyse tarih boyunca sahnelenen Medea’sını, günümüzün diliyle ve gerçek bir olaydan yola çıkarak yeniden yazıyor. MÖ 5. yüzyıldan bu yana, tiyatro sahnelerinin belki de en karanlık karakteri Medea, bu defa sıradan bir ailenin içinde karşımıza çıkıyor. 1995’te eşinden sorunlu bir şekilde boşanan Amerikalı bir doktor, bu boşanma sonrasında iki çocuğunun da içinde olduğu evini ateşe veriyor… Oyun, performansıyla eleştirmenlerden büyük övgüler alan Marieke Heebink’e canlandırdığı ana karaktere Altın Theo Ödülü’nü kazandırmıştı.

Koleksiyoncu

10- 11 Kasım 20:00 / Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne

Britanyalı edebiyatçı John Fowles’un çarpıcı romanından Mark Healy tarafından sahneye uyarlanan oyun, sahip olma güdüsünü gerilim dolu ve çarpıcı bir şekilde sahneye koyuyor. Tutkulu bir kelebek koleksiyoncusu, 20’li yaşlarının sonundaki Frederick Clegg’in, genç ve güzel sanat öğrencisi Miranda’yı alıkoyarak, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakışını anlatan oyun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi ‘sessiz kalarak suça ortak olanlara’ dikkat çekiyor. Eyüp Emre Uçaray’ın yönettiği, İlyas Özçakır ve Ayfer Tokatlı’nın oynadığı oyun, tarihten günümüze süregelmiş olan sınıflar arası çatışmanın ve insanın sahip olma arzusunun yarattığı yıkım üzerinden ve kadın-erkek ilişkisi motifiyle, seyircisini katmanlı bir tartışmaya davet ediyor.

Birazdan gideriz şimdi yağmur yağıyor

15-16 Kasım 20:00 / Moda Sahnesi

Aslı Ceren Bozatlı’nın kaleme aldığı, Özge Erdem’in yönettiği absürt klasiklere güncel bir selam yollayan ‘Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor’ izleyiciyi bir sarmalın içinde dönüp duran iki günümüz insanının çıkışsız ve eylemsiz dünyasına davet ediyor. Bir evin içinde, birbirlerine mahkûm edilmiş gibi yaşayan bir kadın, bir erkek ve hasta bir babanın hikâyesini anlatan oyunda, varoluş sıkıntıları çeken, bir rutine sıkışmış, sorunlara çözüm aramak yerine birbirlerini suçlayan iki karakteri Gizem Erdem ve Tanıl Yöntem canlandırıyor.

Vişne Bahçesi

12 Kasım 20:00 – 13 Kasım 15:00 / DasDas

Çehov’un son oyunu ‘Vişne Bahçesi’nin insanları, içinden geçtikleri büyük değişimle kendi bildikleri şekilde baş etmeye çalışırken, aslında kendilerinden sonraki insanlara bir hikâye anlatıyorlar. Vişne Bahçesi 19. yüzyıl Rusya’sında, toprak sahibi bir aile ekseninde; farklı dönemlerdeki seyirciyi kendi hayatlarına bakmaya davet eden güçlü ama yalın bir klasik. Yaşamın temel değerleri değişir ve iyi bildikleri zemin altlarından kayarken, bu ailenin attıkları acemice adımları; Çehov’un zamansız dili ve özgün mizahıyla izleyeceğiz. İnsan ve yaşam gerçeğinin tüm sadeliğiyle aktarıldığı oyunda; hüzün ve mutluluk, aşk ve keder, komedi ve yıkım iç içe… Mehmet Birkiye’nin yönettiği oyunda Esra Bezen Bilgin, Sezen Düzakar Çetindaş, Ezgi Özbalı, Nuri Karadeniz, Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Seda Güven Şahin, Emre Işık, Zeynep Özan Topçu, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Sarper Saydam, Zeynep Dilara Saydam, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan ve Cansu Mengüç rol alıyor.

Eşit masallar (Çocuk oyunu)

6 Kasım 11:30&16:00 – 7 Kasım 16:00 / Alan Kadıköy

Kadın-erkek rolleri ve eşitlik kavramı çocukken dinlediğimiz masallardan başlıyor. Eşit Masallar’da kahramanlarımız Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens yeni maceralarında kalıplaşmış yargıları yıkıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor. Odeabank’ın desteğiyle hayata geçen ‘Bu işte bir kadın var’ teması kapsamında sahnelenecek bu çocuk oyununu uyarlayan Müge Mor; yöneten Deniz Yeşil Mavi, oynayanlar ise Aykut İspir, Mukaddes Kurmuş İspir, Büşra Saraç, Mehmet Küçük, Tuna Gür Coşkun, Rüya Erdogan, Tolga Kayrak ve Şükrü Veysel Alankaya.

25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ayrıntılı programı tiyatro.iksv.org adresinde; biletler ise passo.com.tr’de.