Ateşin karşısında en sevdiğiniz Noel filmini izlerken sıcak bir içecekle gevşemenin tam mevsimi, peki ya bunun için size para verilseydi?

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CableTV, Noel filmlerini izlemek gibi son derece önemli bir sorumluluğu olan bu işi üstlenecek ‘Neşe Şefi’ni arıyor.

İndependent‘ın haberine göre 25 günde 25 Noel filmi izleyerek Noel geleneğine hizmet verecek bu kişi karşılığında 2 bin 500 dolar kazanacak.

Elbette bu işte bir bit yeniği olmalı değil mi? CableTV’nin karşılığında istediği tek şey, izlediğiniz her filmin kaydını tutmanız ve bunları üç kategoride sıralamanız: ‘Nostalji’, ‘İçten Hikaye Anlatımı’ ve ‘Bayram Neşesi’

Ayrıca filmlerin Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV+ ve Hallmark Movies Now olmak üzere yedi özel yayın platformundan izlenmesini istiyorlar.

Neşe Şefi’nin platformları, kullanımlarının ne kadar kolay olduğu, herhangi bir düşük kalite veya hata koduyla karşılaşıp karşılaşmadıkları ve Noel filmleri yelpazelerinin ne kadar iyi olduğu açısından sıralaması gerekecek.

Platformlara yıllık abonelik

Peki ya yedi platforma da aboneliğiniz yoksa? CableTV, 2 bin 500 dolara ek olarak, her biri için yıllık abonelik sağlayacak ki bunun değeri toplamda 975 doları buluyor.

18 yaşından büyük ABD vatandaşları başvurabilir

Başvurmak için 18 yaşından büyük bir ABD vatandaşı olmanız gerekiyor. CV, kısa bir özgeçmiş ya da mülakat gerekmiyor; sadece web sitelerinde yer alan ve neden bu iş için doğru kişi olduğunuz sorusunu içeren kısa bir formu doldurmanızı istiyorlar.

CableTV’nin web sitesinde “Bunun dışında, tek şart bayram filmlerine derin bir sevgi duymanız, içinizin kıpır kıpır etmesi ve 25 günde 25 film maratonu yapma iradesine sahip olmanız” diye yazıyor.