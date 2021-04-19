DSÖ: 25-59 yaşlarında vaka ve hastaneye yatış oranlarında ürkütücü artış var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 25-59 yaş arasında Covid-19 vaka ve hastaneye yatış oranlarının ‘endişe verici bir şekilde’ arttığı uyarısında bulundu.

Fransa’da bir yoğun bakım servisi (Fotoğraf: Reuters)

Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, “Geçen hafta Covid-19 vakaları üst üste sekizinci haftada artış gösterdi ve 5.2 milyondan fazla yeni vaka bildirildi. Bu, şimdiye kadar bir haftada kaydedilen en çok vaka sayısıydı” dedi.

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Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin de ‘art arda beşinci haftada yükseliş gösterdiğine’ dikkat çeken Ghebreyesus, şunları kaydetti: “Şu anda DSÖ’ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak dokuz ay sürdü, dört ayda iki milyona, üç ayda 3 milyona ulaştık. Büyük sayılar bizi uyuşturabilir. Ancak bu ölümlerin her biri aileler, toplumlar ve uluslar için bir trajedidir.”

Ghebreyesus, küresel çapta 25-59 yaş arasında vaka ve hastaneye yatış oranlarının artmasının muhtemel nedeni olarak da ‘yeni varyantlar ve genç yetişkinler arasında artan sosyal kaynaşmayı’ gösterdi.

‘832 milyon doz aşı uygulandı’

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) verdiği destek nedeniyle iklim aktivisti Greta Thunberg’e teşekkür eden direktör küresel olarak şimdiye kadar 832 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandığını aktardı.

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Ghebreyesus, “Ancak bunların yüzde 82’den fazlası, yüksek veya üst-orta gelirli ülkelere gitmişken, düşük gelirli ülkeler yalnızca yüzde 0,2 oranında aşıya ulaştı” dedi.

‘Seyahat için aşı kanıtına gerek yok’

Öte yandan, DSÖ Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı kanıtına gerek olmadığı tavsiyesinde bulundu.

DSÖ, Covid-19 aşılamalarının ‘virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği’ nedeniyle şimdilik aşı pasaportuna sıcak bakmıyor.