24 saat çalışacak: İstanbul’da yılbaşı için toplu taşımada ek seferler belirlendi

İETT ve Metro İstanbul, yılbaşında ek seferlerle 24 saat çalışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında 31 Aralık gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, 24 saat hizmet sunulacağı, otobüs ve metro seferlerinin artırılacağı kaydedildi.

Yılbaşı gecesi İETT’nin normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleneceği belirtildi.

Toplu taşımada yılbaşı için ek seferler ve uygulanacak tarifeler şöyle:

15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı- Taksim, 121A Beykoz-Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

Raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konacak. M1 Yenikapı-Kirazlı-Atatürk Havalimanı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında ‘gece metrosu’ tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06:00’dan 2 Ocak Pazar günü 02:00’ye kadar kesintisiz devam edecek.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküleri’nde ise seferler 1 Ocak saat 02:00’ye kadar devam edecek.