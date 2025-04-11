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Yaramazlara biraz batar!

23 ilde IŞİD operasyonu: 105 kişi gözaltına alındı

23 ilde IŞİD’e düzenlenen operasyonlarda ‘terör örgütüne finans sağlayan ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan’ 105 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Başsavcılıklar, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinesinde 19-27 Mart’ta Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere 23 ilde operasyon düzenlendi.


Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 105 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli dört ilde IŞİD operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

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