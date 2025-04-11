23 ilde IŞİD operasyonu: 105 kişi gözaltına alındı

23 ilde IŞİD’e düzenlenen operasyonlarda ‘terör örgütüne finans sağlayan ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan’ 105 şüpheli yakalandı.
Başsavcılıklar, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinesinde 19-27 Mart’ta Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere 23 ilde operasyon düzenlendi.
Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 105 kişi gözaltına alındı.
23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2025
Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz… pic.twitter.com/BFAdkIhspj