23 ilde IŞİD operasyonu: 105 kişi gözaltına alındı

23 ilde IŞİD’e düzenlenen operasyonlarda ‘terör örgütüne finans sağlayan ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan’ 105 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Başsavcılıklar, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinesinde 19-27 Mart’ta Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere 23 ilde operasyon düzenlendi.

Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 105 kişi gözaltına alındı.