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Yaramazlara biraz batar!

229 bin dolar kazandığını fark etmeden kumarhaneden ayrılan müşteri üç hafta sonra bulundu

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir kumarhane, geçen ay 229 bin 368 dolar (3 milyon 127 bin lira) kazanan ancak bunun farkında olmadan ve dolayısıyla parayı almadan ayrılan müşterisini arayıp buldu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Arizona eyaletinde yaşayan Robert Taylor, geçen ayki Las Vegas seyahati sırasında, 8 Ocak’ta Treasure Island Hotel & Casino’daki bir makinede ‘şansını denedi‘ ve kazandı. Ancak kumar makinesindeki bir arıza nedeniyle o da kumarhane çalışanları da binlerce dolar kazandığını anlamadı. Birkaç saat vakit geçirdikten sonra ayrıldı.


Makinede yapılan kontrolde bir müşterinin en büyük ödülü (jackpot) kazandığı ve parasını almadan ayrıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine o kişiyi bulmak için izi sürüldü.

Las Vegas’ın da bulunduğu Nevada eyaletindeki kumarhanelerin denetim ve işleyişinden sorumlu dairenin öncülüğüyle saatler süren güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, çok sayıda personel ve müşteriyle konuşuldu.

Kumarhanede büyük ödülü kazandıktan üç hafta sonra ‘şanslı kişi’nin Taylor olduğu belirlendi. Çoktan evine dönmüş olan Taylor’a haber verildi.

Telefonda aldığı haberi duyunca kulaklarına inanamayan ve büyük sevinç yaşayan Taylor’ın kısa süre içinde Las Vegas’a gidip parasını alacağı açıklandı.

Geçen ay yayınlanan verilere göre kumarhaneler pandeminin olumsuz etkisinden kurtuldu. 2021 yılında 13,4 milyar dolar kazandı. Bu rakam 2019’da 12 milyar dolardı.

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