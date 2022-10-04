21 yıl önceki cinayet geçen yıl aydınlanmıştı: ‘Müebbet’ bir yıl sürdü

Kütahya’da 2001’de 25 yaşındaki Bedrettin Çeri’nin öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan biri Çeri’nin babası iki sanık, dosyanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle tahliye edildi.

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Kütahya-Gediz kara yolu 12’nci kilometresinde 19 Mart 2001’de yola yakın bir alanda Bedrettin Çeri’nin (25) tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ekim ayında baba Salim Çeri ve Ramazan Özkul’u gözaltına almış, zanlılar tutuklanmıştı.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Temmuz 2022’de görülen karar duruşmasında cinayette azmettirici olduğu suçlamasıyla yargılanan baba Salim Çeri (70) ile cinayeti tasarlayarak işlediği suçlamasıyla yargılanan Ramazan Özkul’un (62) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatları, davanın 20 yıllık zaman aşımına uğradığı iddiasıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

İstinaf başvurusunda Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. öğretim üyesi Mehmet Saydam’ın, ‘savcılığın zaman aşımı hesabının yanlış olduğuna ve gerçekte zaman aşımının bu dosya bakımından dolduğuna ve davanın düşmesi gerektiğine’ ilişkin bilimsel mütalaasına yer verildi.

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle, sanıklar hakkındaki kamu davasının zaman aşımı sebebiyle düşürülmesine karar verdi.

Kararın ardından Ramazan Özkul cezaevinden tahliye edildi. Cezaevindeyken sağlık koşulları nedeniyle daha önce hakkında adli kontrol kararı verilen sanık Salim Çeri’nin adli kontrol kararı kaldırıldı.