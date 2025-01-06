2025’in merakla beklenen oyunları

‘Grand Theft Auto VI’ oyunu 2025’in sonbaharında piyasaya sürülecek.

‘Grand Theft Auto’ oyununun çıkışı, Barack Obama’nın başkanlık dönemine ve Bruce Willis’in ‘Die Hard’ filmini çektiği yıllara uzanıyor.

Euronews‘ün haberine göre başrollerinde Lucia ve erkek partnerinin yer aldığı oyun, Florida’nın Rockstar Games uyarlaması Leonida eyaletine ve Vice City’ye geri dönüyor.

‘Monster Hunter Wilds’ ‘Death Stranding 2: On the Beach’ ve ‘Metroid Prime 4: Beyond’ gibi devam oyunları da 2025’te yayınlanacak. Ayrıca Krafton’un ‘The Sims’e benzeyen ‘inZOI’ oyunu da bu yıl piyasaya sunulacak.

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden Nintendo’nun da bu yıl Switch konsolunun halefini tanıtması bekleniyor. Taşınabilir konsolun yerini alması beklenen yeni model, yılbaşında en çok talep gören ürünlerden biri olabilir.