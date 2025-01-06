2024’te rekor sayıda araç satıldı

Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024’te önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı. Bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ocak-aralık 2024 dönemindeki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre ocak-aralık döneminde önceki yıla oranla yüzde 1,3 artışla 980 bin 341 otomobil satıldı.

Hafif ticari araç pazarıysa yüzde 2,7 küçüldü. 258 bin 168 hafif ticari araç satıldı.

En çok SUV tercih edildi

Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 543 bin 427 ile yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 291 bin 689 adetle yüzde 29,8 pay aldı.

En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV’leri yüzde 248 bin 902 satışla sedan, 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti.

Yakıt türlerine göre satışlar ve aldıkları paylar şu şekilde: