Otomobil satışında 'altı ay 6 bin kilometre' sınırlaması uzatıldı

İkinci el otomobil satışlarına ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması getiren uygulama 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

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Düzenleme ikinci el otomobil satışlarına ilk tescil tarihinden itibaren ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ koşulu getiriyor. Uygulamaya motosiklet ve arazi taşıtları da dahil.

Düzenleme 1 Ocak 2025’te sona eriyordu.

Ticaret Bakanlığı uygulamayı 1 Temmuz 2025’e kadar uzattı.

Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması da aynı tarihe kadar yapılamayacak.