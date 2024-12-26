Diken

Yaramazlara biraz batar!

Otomobil satışında 'altı ay 6 bin kilometre' sınırlaması uzatıldı

İkinci el otomobil satışlarına ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması getiren uygulama 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

Fotoğraf: AA

Düzenleme ikinci el otomobil satışlarına ilk tescil tarihinden itibaren ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ koşulu getiriyor. Uygulamaya motosiklet ve arazi taşıtları da dahil.


Düzenleme 1 Ocak 2025’te sona eriyordu.

Ticaret Bakanlığı uygulamayı 1 Temmuz 2025’e kadar uzattı.

Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması da aynı tarihe kadar yapılamayacak.

Otomobil satışında ‘altı ay 6 bin kilometre’ sınırı kalkıyor

Otomobil satışında ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırı 1 Ocak’a uzatıldı

Otomotiv satışları haziranda yüzde 5 azaldı

SON HABERLER