2024’e geri sayım başlarken Prime Video, içinizi neşe ve coşkuyla dolduracak ‘yılbaşı’ seçkisini paylaştı.

Candy Cane Lane

Mahallesinin geleneksel yılbaşı ev dekorasyon yarışmasını kazanmayı kendine misyon edinmiş Chris, kazanma şansını artırmak için yanlışlıkla çılgın elf Pepper ile anlaşma yapar. Noel’i hayata döndüren sihirli bir büyü yapan Pepper şehre büyük bir kaos getirir. Ailesinin tatilini mahvetme riskiyle karşı karşıya kalan Chris, karısı Carol ve üç çocuğuyla birlikte Pepper’ın büyüsünü kırmak, sihirli kötü karakterlerle mücadele etmek ve herkes için Noel’i kurtarmak için zamanla yarışmak zorunda kalır.

Oyuncu kadrosunda Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell gibi yıldız isimlerin bulunduğu film, şu an platformda.

Dating Santa

Ana Serradilla, Olivia Duflos ve David Chocarro’nun başrollerini paylaştığı film, yalnız anne Lucia’nın yılbaşı dileğinin, kızı Leo ile hayatına etkisini anlatıyor. Lucia, şef Sergio ile tanışmaya karar verir ve bu buluşmayı kızına söylemez. Sergio, şaka yapma amacıyla buluşmaya Noel Baba kılığıyla gelir ve Leo, onun gerçekten Noel Baba olduğuna inanır. Ancak Leo bu yalanı keşfeder ve yaşadığı hayal kırıklığıyla, annesini mutlu görmek ve bir aile olma isteğiyle bir mektup yazar ve dileği gerçek olur.

Film, 8 Aralık’ta platformda.

Merry Little Batman

Eğlenceli aile animasyonu, Noel arifesinde malikanesinde yalnız kaldığında Küçük Batman’e dönüşerek evini ve Gotham City’yi, suçlulardan ve süper kötülerden kormayı girişen Damian Wayne’inbaşından geçenleri konu alıyor.

Film, 8 Aralık’ta platformda.

Noel Sürprizleri

Noel tatilini ayrı geçiremeyeceklerini fark eden Hayley ve James, sürpriz yapmak için birbirlerinin trenine bilet alır. Kar yağışıyla birlikte Noel’de ailelerinin yanında mahsur kalacaklarını fark ederler. İkilinin ilişkisi, aile sırlarının ortaya dökülmeye başlamasıyla ciddi bir sınava girer.

Film, 8 Aralık’ta platformda.

Noel Sürprizleri 2

Hayley ve James’in ailesi havaalanında bir karmaşa sonucunda birbirinin tatiline gider. İkilinin ilişkisi, aileleriyle geçirecekleri çılgın ve krizlerle dolu bir yılbaşıyla bir kez daha sınanacaktır.

Film, 8 Aralık’ta platformda.

Grinç

Whoville halkı telaş içinde Noel kutlamalarına hazırlanırken, tüm kasaba ahalisinin Noel’ini mahvetmeyi planlayan intikam peşindeki Grinch, Noel akşamı, tüm hediye ve dekorasyonunu çalarak Noel’i sonlandırmak istiyor. Başrollerini Jim Carrey ve Taylor Momsen’ın paylaştığı bu ikonik film, Noel ruhunun hediye ve süslerin ötesinde çok daha derin bir anlamı olduğunu tüm aileye anlatıyor.

Film, 8 Aralık’ta platformda.