Diken

Yaramazlara biraz batar!

2022’nin en popüler bebek isimleri: Alparslan ve Zeynep zirvede

Geçen yıl 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2022’de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, yedi dördüz ve bir beşiz doğum gerçekleşti.


Toplam 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

Erkek bebeklerden 8 bin 366’sına Alparslan, 6 bin 303’üne Yusuf, 5 bin 72’sine Miraç ismi konulurken, bu isimlerin ardından Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf en çok tercih edilen diğer isimler oldu.

Geçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

‘Azra Akel’, ‘Elif Evin’, ‘Irmak Dila’, ‘Kerem Akil’, ‘Dilara Hayat’, ‘Eylül Feza’, ‘Oğuz Umut’, ‘Tuna Mete’ ve ‘Kağan Celal’ ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler olmalarıyla dikkati çekti.

SON HABERLER

META karar verecek: Trump, Facebook’a dönüyor mu?

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi META, geçen seçim döneminde Facebook ve Instagram’dan süresiz olarak engellenen ABD eski başkanı Donald Trump’ın dönüşüne izin verip vermeyeceğini açıklamaya hazırlanıyor.

2022’de 1000 TL ne oldu?

2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.

Bakanlık uyarmıştı: ŞOK, ocakta 1000 üründe fiyatı sabitledi

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitledi. Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu […]