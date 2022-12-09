2022’de kaybettiğimiz yıldız isimler: Çocukluğumuzun hafızasıydı onlar

2022’yi uğurlamaya günler kala, basın kuruluşları yılın insanlarını seçip, olaylarını özetlerken kaybettiğimiz isimleri de anmadan geçmeyelim istedik. Bu yıl hayatını kaybeden isimler arasında, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Güzin Çorağan gibi filmlerden ve dizilerden tanıdığımız oyuncular; Sungun Babacan, Ayhan Kahya ve Bozkurt Kuruç gibi seslendirme sanatçıları; Halit Kıvanç, Aytaç Kardüz ve Bülend Özveren gibi ünlü spikerler; Aydın Engin, Ahmet Tulgar, Hıncal Uluç ve Tufan Türenç gibi herkesin tanıdığı gazeteciler var.
İşte 2022’de kaybettiğimiz yıldız isimler…
- Agah Özgüç: Türk yazar, eleştirmen ve gazeteci.
- Ahmet Say: Türk müzik yazarı ve eleştirmeni
- Ahmet Tulgar: Yazar ve gazeteci
- Akrep Nalan: Türk pop müziği şarkıcısı ve oyuncu
- Arif Şentürk: Özellikle Rumeli türküleri yorumlarıyla ünlü Türk halk müziği sanatçısı
- Ayberk Pekcan: Sinema ve dizi oyuncusu
- Aydın Engin: Gazeteci, oyun yazarı, senarist ve politikacı.
- Ayhan Kahya: Seslendirme ve opera sanatçısı.
- Aykut Sözeri: Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve tiyatro yönetmeni
- Aytaç Kardüz: TRT radyo ve TV sunucusu
- Ayşegül Abadan Üçüncü: Türk piyanist
- Ayten Erman: Tiyatro ve sinema oyuncusu
- Baki Kuru: Hukuk profesörü.
- Balkan Naci İslimyeli: Ressam ve öğretim üyesi
- Billur Kalkavan: Oyuncu ve sunucu
- Bozkurt Kuruç: Tiyatro oyuncusu, yönetmen ve öğretim üyesi
- Bülend Özveren: Eurovision Şarkı Yarışması’nın sunucusu ve spor spikeri
- Canan Arıtman: Doktor ve siyasetçi
- Ahmet Civan Canova: Tiyatro oyuncusu, oyun yazarı.
- Cüneyt Arkın: Sinema oyuncusu ve yönetmeni
- Diler Saraç: Sinema ve dizi oyuncusu
- Erol Manisalı: İktisatçı ve akademisyen
- Fatma Girik: Sinema oyuncusu ve yönetmeni.
- Gülşen Girginkoç: Tiyatro ve sinema oyuncusu
- Güzin Çorağan: Tiyatro ve sinema oyuncusu
- Halit Kıvanç: Hukukçu, radyo ve TV sunucusu, gazeteci, çevirmen ve yazar
- Haydar Dümen: Psikiyatr ve seksolog
- Hıncal Uluç: Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu
- İlhan İrem: Türk pop müziği şarkıcısı ve bestecisi
- İlter Türkmen: Siyasetçi ve diplomat
- Erden Kıral: Yönetmen, senarist ve sinemacı
- Komet: Ressam ve gravür sanatçısı
- Kunt Tulgar: Yönetmen, senarist, oyuncu
- Leyla Tepedelen: Diplomat, hariciyeci. Yıldız Kenter’in kızı
- Mine Kadiroğlu: Gürcü mimarisi üzerine yaptığı öncü çalışmalarla tanınan arkeolog
- Nurettin Kurt: Gazeteci
- Osman Wöber: Oyuncu ve yönetmen
- Rıza Akın: Tiyatro oyuncusu
- Sinem Üretmen: Manken ve aktrist
- Sungun Babacan: Seslendirme sanatçısı ve yönetmeni
- Şahsenem Bacı: Halk ozanı, Yavuz Bingöl’ün annesi
- Tufan Türenç: Gazeteci ve köşe yazarı
- Özcan Köknel: Psikiyatrist, yazar ve öğretim üyesi
- Zekeriya Beyaz: Din sosyolojisi profesörü ve yazar