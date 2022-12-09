2022’de kaybettiğimiz yıldız isimler: Çocukluğumuzun hafızasıydı onlar

2022’yi uğurlamaya günler kala, basın kuruluşları yılın insanlarını seçip, olaylarını özetlerken kaybettiğimiz isimleri de anmadan geçmeyelim istedik. Bu yıl hayatını kaybeden isimler arasında, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Güzin Çorağan gibi filmlerden ve dizilerden tanıdığımız oyuncular; Sungun Babacan, Ayhan Kahya ve Bozkurt Kuruç gibi seslendirme sanatçıları; Halit Kıvanç, Aytaç Kardüz ve Bülend Özveren gibi ünlü spikerler; Aydın Engin, Ahmet Tulgar, Hıncal Uluç ve Tufan Türenç gibi herkesin tanıdığı gazeteciler var.

(Soldan sağa) Fatma Girik, İlhan İrem, Billur Kalkavan, Cüneyt Arkın, Tufan Türenç, Komet, Bülend Özveren, Halit Kıvanç.

İşte 2022’de kaybettiğimiz yıldız isimler…