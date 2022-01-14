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Yaramazlara biraz batar!

2021’de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation Store’da 2021’in en çok indirilen oyunları belli oldu.

Buna göre 2021’in en çok indirilen oyunları arasında FIFA ve Call of Duty gibi popüler oyunların yanı sıra Among Us da listede yer aldı.


2021’de en çok indirilen PS5 oyunları

  • FIFA 22
  • Call of Duty: Vanguard
  • FIFA 21
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Battlefield 2042
  • Among Us
  • Kena: Bridge of Spirits
  • FAR CRY 6
  • It Takes Two
  • Assassin’s Creed Valhalla

2021’de en çok indirilen PS4 oyunları

  • FIFA 22
  • Grand Theft Auto V
  • Minecraft
  • FIFA 21
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • The Crew 2
  • Red Dead Redemption 2
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
  • Call of Duty: Vanguard
  • The Forest

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