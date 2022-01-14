2021’de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation Store’da 2021’in en çok indirilen oyunları belli oldu.

The PlayStation Store charts for 2021 have arrived: https://t.co/Z2Jag7UfyD Where did your favorites land? pic.twitter.com/WTZvduXPe6 — PlayStation (@PlayStation) January 13, 2022

Buna göre 2021’in en çok indirilen oyunları arasında FIFA ve Call of Duty gibi popüler oyunların yanı sıra Among Us da listede yer aldı.

2021’de en çok indirilen PS5 oyunları

FIFA 22

Call of Duty: Vanguard

FIFA 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Battlefield 2042

Among Us

Kena: Bridge of Spirits

FAR CRY 6

It Takes Two

Assassin’s Creed Valhalla

2021’de en çok indirilen PS4 oyunları