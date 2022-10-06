2012’de bulunan insan kalıntılarının 53 yıl önce kaybolan çocuğa ait olduğu anlaşıldı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 10 yıl önce bulunan insan kalıntılarının 1969’da kaybolan bir çocuğa ait olduğu belirlendi.

Fotoğraf: Pennsylvania Eyalet Polisi

Kasım 2012’de Newport Township’teki bir kömür madeni yakınlarında insan kalıntıları bulunmuştu. Polis, bu yıl mart ayında ‘Othram‘ adlı, genetik soybilim üzerine çalışan şirketten yardım istedi.

Laboratuvarda yapılan DNA karşılaştırmaları ve genetik soybilimden yararlanılarak kimlik tespiti yapıldı. 2012’de bulunan kalıntıların 14 yaşındayken kaybolan Joan Marie Dymond’a ait olduğu saptandı.

Polis, Dymond’ın öldürülmüş olabileceğini düşünüyor.

Dymond, 25 Haziran 1969’da, parka gideceğini söyleyerek evden ayrılmış bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ablası Suzanne Estock, ”Çok tatlı bir kızdı. Onunla son konuştuğumda hamileydim ve teyze olacağı için çok heyecanlı olduğunu söylemişti. Geç de olsa onu bulduk. Şimdi başına ne geldiğini bilmek istiyoruz” dedi.

Polis sözcüsü de Dymond’ın ailesinin 53 yıldır akıbetini merak ettiğini, yıllardır bir haber gelir umuduyla yaşadığını belirterek ona ne olduğunu bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.