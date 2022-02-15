20 yıllık ‘emek’ boşa gitti: Bir rahibin tüm vaftizleri ‘iptal’

ABD’de bir rahibin 20 yıldan uzun bir süre ‘tek bir kelimeyi yanlış kullanarak’ yaptığı vaftizler geçersiz kabul edildi.

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Phoenix Piskoposluğu, Katolik rahip Andres Arango’nun, 17 Haziran 2021’e kadar yönettiği vaftiz törenlernin geçersiz olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre 1998’den beri rahip olan, 2005’ten beri ise Phoenix Piskoposluğu’nda görev yapan Arango yıllarca, “Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyoruz” dedi. Oysa “Biz yerine”, “Ben” yani, “Vaftiz ediyorum” demesi gerekiyordu.

Metnin değiştirilemeyeceği, değiştirilirse geçersiz sayılacağı vurgulanan açıklamada, “Biz ifadesini kullanmanın sorunu şu; bir kişiyi vaftiz eden topluluk değil, Mesih’tir ve tüm ayinlere başkanlık eden yalnızca odur, dolayısıyla vaftiz eden de Mesih İsa’dır” dendi.

Arango’nun vaftiz törenlerini yönettiği kişilerin yeniden vaftiz edilmesi gerektiği belirtilirken vaftizinin geçersiz olduğuna inananlar için bir web sitesi kuruldu. Piskoposluğun sözcüsü Katie Burke, bazı vaftiz tekrarlarının yapıldığını açıkladı.

Piskoposluktaki görevinden istifa eden Arango yaptığı yanlıştan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek etkilenen herkesten özür diledi.