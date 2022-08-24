20 yangını çıkarmakla suçlanıyor: 68 yaşındaki kadın gözaltına alındı

Fransa’da 20 yangın çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden kadın, ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

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AA’nın ’20 Minutes’ sitesinin haberinden aktardığına göre temmuzdan bu yana bölgede başlayan çok sayıda yangınla ilgili soruşturmada, bir kadının söz konusu yerleri kundakladığına ilişkin bilgiler elde edildi.

Araştırma sonunda kadının 2019-2022 yıllarında 20 kadar yangını başlattığı ortaya çıktı, gözaltına alınan kadın suçunu itiraf etti.

Limoges kentinde 13 Ocak 2023’te hakim karşısına çıkacak zanlının duruşma tarihine kadar gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Ülkede bu yıl başlayan ve on binlerce alanın kül olduğu çok sayıda yangın nedeniyle birçok kişi gözaltına alınmıştı.