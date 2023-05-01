1920’lerin erotik dergisi bir kitapta toplandı

1920’li yıllarda İstanbul’da yayımlanan ‘Bin Bir Buse: En Şen, En Şuh Hikayeler’ başlıklı erotik dergi 18 yıl sonra yeniden ‘Bin Bir Buse’ isimli bir kitapta toplandı.

Eva Yayınevi’nden çıkan ‘Bin Bir Buse – 1923-24 İstanbul’undan Erotik Bir Mecmua’nın en son 2005 yılında Kitap Yayınevi tarafından baskısı yapılmıştı.

Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki toplumsal çözülmeye de ayna tutan derginin kim(ler) tarafından yayımlandığı hala gizemini korusa da, geniş kesimlerce yazar Mehmed Rauf’un çıkardığı kabul edilir.

Önemli tarihsel kaynak niteliği de taşıyan bu kitapta derginin çıkmış bütün sayıları toplu halde bulunuyor.

Gerek konuları, gerekse arka planları açısından 1920’lerin İstanbul’unu yansıtan hikayelerde, genellikle kayınbiraderleri, baldızları, yengeleriyle bir çatı altında yaşayan geniş ailelerden ve yanlarında çalışan kadınlı erkekli hizmetkarlardan oluşan konak yaşamının ‘kaçınılmaz‘ olarak doğurduğu çetrefil aşk ve şehvet duyguları anlatılıyor.

Çay günleri, modern mağazaları ve apartman hayatıyla dönemin İstanbul’un batılılaşmış kesimi de bu hikayelerde yer alıyor.