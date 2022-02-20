1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı 18 Mart’a alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 26 Şubat’ta değil 18 Mart’ta açacaklarını duyurdu.

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Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak köprünün temeli 18 Mart 2017’de atılmıştı. Köprünün, Erdoğan’ın doğum gününe denk gelen 26 Şubat’ta açılması planlanıyordu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Erdoğan şov yapmayı her zaman seviyor. Çanakkale Boğazı’na yapılan bir köprünün açılması gereken tarih Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüdür” sözleriyle iktidarı eleştirmişti.

Erdoğan, bugünkü Twitter paylaşımında açılış tarihinin ‘vatandaşların talebi üzerine’ değiştiğini kaydetti.