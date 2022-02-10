19 yaşındaki kadın vurularak hayatını kaybetti: İki kişi gözaltında

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi, iki kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre İnönü Mahallesi’nde bir apartmandan silah sesleri duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Ekipler, daireye girdiklerinde D.K.’yı (19) tüfekle vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği genç kadının cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
Polis, D.K.’nın arkadaşı olduğu öğrenilen M.C.B. (23) ve ev sahibi M.C.’yi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
D.K. ve M.C.B’nin Konya’dan ziyaret amaçlı Sakarya’ya gittiği, olay sırasında evde bulunan dört yaşındaki çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.