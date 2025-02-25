18'inci İstanbul Bienali 20 Eylül'de

Christine Tohmé’nin küratörlüğünde üç yıla yayılan bir program sunan 18’inci İstanbul Bienali, 20 Eylül-23 Kasım 2025 arasında 40’tan fazla sanatçının eserlerini bir araya getirecek. Performanslar, gösterimler ve konuşmalardan oluşan bir kamusal program da sergilere eşlik edecek.

Fotoğraflar: İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenecek 18’inci İstanbul Bienali’nin başlığı ve kavramsal çerçevesi 25 Şubat Salı Beyoğlu Spor Kulübü binasındaki basın toplantısıyla duyuruldu.

İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler’in açılış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında küratör Christine Tohmé, küratoryal yaklaşımını katılımcılarla paylaşarak bienalin başlığının ‘Üç Ayaklı Kedi’ olduğunu açıkladı.

Ücretsiz olarak gezilebilecek bienalin ilk ayağı, kendini koruma ve gelecek olasılıkları temaları etrafında.

İlk ayağı 20 Eylül–23 Kasım 2025 arasında yapılacak bienalin basın ön izlemeleri 16–19 Eylül 2025, profesyonel ön izlemelerse 18–19 Eylül 2025’te yapılacak.

Üç Ayaklı Kedi

Christine Tohmé, küratoryal metininde bienalin üç yıla yayılan yapısını şöyle açıklıyor:

“Üç ayağı üzerinde 2025’ten 2027’ye uzanan 18. İstanbul Bienali, her yönüyle bir kediyi andırıyor. Zaman içinde esneyerek ayaklarını yere basıyor; sohbetlerden, egzersizlerden ve aralıksız haber akışından beslenen bir ritmi benimsiyor.

Tema olarak kendini korumayla gelecek olasılıklarını merkeze alan bienalin ilk ayağı, 20 Eylül–23 Kasım 2025 arasında 40’tan fazla sanatçının eserini içeren bir sergiyle birlikte performanslar, gösterimler ve konuşmalar sunuyor.

2026’daki ikinci ayak, bir akademi oluşturmaya ve yerel inisiyatiflerle işbirliği içinde bir kamusal program dizisi geliştirmeye odaklanıyor.

2027’deyse bienal üçüncü ayağına yaslanarak dinleniyor; yol boyunca karşılaştıklarını bir araya getiren son bir sergi ve atölye programıyla tamamlanıyor.“

Küratör metninin tamamına ‘bienal.iksv.org/tr/‘ adresinden ulaşılabilir.

Sanatçılar için açık çağrı

18’inci İstanbul Bienali’nin ilk ayağı için sanatçılara bir açık çağrı yapıldı.

31 Ekim–15 Aralık 2024 arasında açık olan çağrıya yanıt olarak 105 farklı ülkeden, 1500’e yakın dosya ulaştı.

Küratörün değerlendirmesi bittikten sonra dosya paylaşan tüm sanatçılara 2025 Mart sonuna kadar katılım durumlarıyla ilgili bilgi verilecek.