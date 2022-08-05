176 yıllık cezaevinde viski üretilecek

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta, eski bir cezaevi viski damıtma tesisi olacak.

Fotoğraf: BBC

‘Belfast Distillery Company’ adlı şirket 1846’da açılan ve 150 yıl süreyle cezaevi olarak kullanılan binanın bir kısmında viski üretmek için 22,3 milyon sterlinlik yatırım yapacak. 1996’da mahkumların tahliye edildiği ‘Crumlin Road Gaol’ adlı eski cezaevinin yeni hali 49 kişiye istihdam sağlayacak.

‘McConnell’s Irish Whisky’yi üreten şirket Victoria döneminden kalma binada bar ve mağaza da açacak.

Şirketin CEO’su John Kelly, ”Bu viskiyi 2020’de piyasaya sürdük ama çok iyi dönüşler aldık. ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Çin’de seviliyor” diyerek kapandığından beri turistlerin uğrak noktası binaya yılda 100 bin ziyaretçinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Cezaevinden dönüştürülülen damıtma tesisindeki ilk viskiler 2026’da satışa sunulacak.