Konya’da bir kişi, kız arkadaşına Beyşehir’de düzenlenen doğa yürüyüşü sırasında 1700 rakımda evlenme teklifi etti.

Fotoğraflar: AA

Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan mühendis Hüseyin Özalp (30), kız arkadaşı diş asistanı Sedef Özavcı’ya (24) evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Dumanlı Yaylası’nda, Keldağ Yangın Gözetleme Kulesi önünde, odunlardan yaptığı kalp figürünün içerisinde Özavcı’nın önünde diz çökerek evlenme teklif eden Özalp, “Şu anda bulunduğumuz yükseklik 1700. Güneşe hiç bu kadar yakın olmadık ama hiçbir zaman senin beni ısıttığım kadar ısıtmadı. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin” diye sordu. ”Evet” yanıtını aldı.

Etkinliğe katılan doğaseverlerin alkışlayarak destek verdiği ikili, sonra dans etti.

Hüseyin Özalp, “Çok mutluyuz. Hiç unutamayacağımız bir anı oldu” diyerek yürüyüşe katılanlara teşekkür ederken Sedef Özavcı da “Güzel bir evlilik teklifi aldım. Çok güzel bir organizasyondu. Emekleri için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, aynı zamanda çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.