170 yıldır göz önündeydi; yeni keşfedildi

Britanya’daki Kraliyet Botanik Bahçesi Kew’da, 170 yıldır ‘göz önünde’ olan ancak bilinen türlerden sanılan Güney Amerika kökenli dev nilüfer türü keşfedildi.

Fotoğraflar: Kraliyet Botanik Bahçesi

Yıllardır başka bir nilüfer türü olduğu sanılan bitkiyi bilim dünyasıyla tanıştıran, konuyla ilgili araştırma yapan bir uzman oldu.

Dünyanın önde gelen nilüfer uzmanlarından Carlos Magdalena, söz konusu nilüferin bilinen iki türden -Victoria amazonica, Victoria cruziana- farklı olduğunu düşünerek Bolivya’daki uzmanlarla görüştü oraya gidip tohum topladı.

Tohumlar üzerindeki araştırmalar sonucunda düşüncesinde haklı olduğu anlaşıldı. Bu nilüfer daha önce keşfedilmemiş bir türdü.

Yeni türe, kökeni Bolivya olduğu için ‘Victoria boliviana’ adı verildi.

Bu türün 3 metre genişliğindeki yapraklarıyla dünyanın en büyük nilüferi olduğunun altını çizen Magdalena şunları söyledi: ”Bu türün diğer ikisiyle aynı koşullarda yan yana büyüdüğünü tespit ettik. Ancak Bolivya’dan gelen tohumlar ve buradakiler ayrıntılı olarak incelenince bunun diğerlerinden yapı olarak tamamen farklı olduğunu gördük.”

Botanik alanında illüstrasyon yapan Lucy Smith’in bilinen iki ve yeni türün çizimlerini yaptığını belirten Magdelana, ”Bu ben kariyerimin en önemli başarısı” dedi.

Smith de, ”Belki önyargılı davranıyor olabilirim ama üç dev nilüferden en güzeli yeni keşfedilen” ifadelerini kullandı.

Kraliyet Botanik Bahçesi’nden Alex Monro da, diğer iki dev nilüferin 1800’lerde keşfedildiğini, 1852’den beri her yıl binlerce ziyaretçinin akın ettiği bahçenin bir nilüfer bölümü olduğunu anlatarak, bilim insanlarının hala nilüferler hakkında öğrenecek şeyleri olduğunu gördüklerini vurguladı.