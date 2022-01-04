17 yaşındaki çocuğa ailesinin izni olmadan aşı yapan öğretmen gözaltına alındı

ABD’de bir öğretmen, ailesinin onayı olmadan 18 yaşından küçük birine aşı yapmaktan gözaltına alındı.
New York kentinde yaşanan olayda 54 yaşındaki fen öğretmeni Laura Parker Russo’nun, oğlunun 17 yaşındaki arkadaşına evinde Johnson & Jonhson’ın Covid-19 aşısını yaptığı bildirildi.
Johnson & Jonhson’ın geliştirdiği aşının henüz yalnızca yetişkinlerde kullanım onayı bulunuyor.
Ailesi aşı olmasına onay vermediğinden, gencin arkadaşının annesinden kendisine aşı yapmasını istediği iddia edildi.
Ailesine aşı olduğunu söyleyince durumun polise bildirilmesi üzerine çalıştığı lisedeki görevinden alınan öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı
Öğretmen yetkisi olmadığı halde, ailesinin onayı olmadan reşit olmayan birine aşı yapmakla suçlanıyor.
21 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak öğretmenin aşıyı nereden bulduğu bilinmiyor.
Sosyal medyada öğretmenin aşı yaptığı ana dair görüntüler de paylaşıldı.