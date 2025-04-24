Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği ’16’ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’ 10 Mayıs’ta başlıyor.

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Festivalde yerli ve yabancı topluluklar ve sanatçılar, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde boy gösterecek.

Açılış Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetiminde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşliğinde İDOB solistleri ve konuk solistlerin yer alacağı gala konseriyle AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde yapılacak.

Festival kapsamında çocuk operası ‘Külkedisi’, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde İDOB tarafından 11 Mayıs’ta ilk kez sahnelenecek.

Bazı gösterilerin tarihleri şöyle: