Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği ’16’ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’ 10 Mayıs’ta başlıyor.
Festivalde yerli ve yabancı topluluklar ve sanatçılar, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde boy gösterecek.
Açılış Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetiminde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşliğinde İDOB solistleri ve konuk solistlerin yer alacağı gala konseriyle AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde yapılacak.
Festival kapsamında çocuk operası ‘Külkedisi’, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde İDOB tarafından 11 Mayıs’ta ilk kez sahnelenecek.
Bazı gösterilerin tarihleri şöyle:
- Çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü Ahmet Adnan Saygun anısına doğumunun 100’üncü yılında düzenlenen ‘Saygun’a Saygı’ konseri Süreyya Opera Sahnesi’nde 16 Mayıs’ta.
- ‘Gilgameş’ operasının dünya prömiyeri, AKM Türk Telekom Sahnesi’nde 17 Mayıs’ta.
- ‘Bale Dünyası’, Süreyya Opera Sahnesi’nde 18 Mayıs ve 1 Haziran’da.
- ‘Bütün Umudum Gençliktedir’ konseri, AKM Tiyatro Salonu’nda 19 Mayıs’ta.
- ‘Doğudan Batıya Barok Eserler’ konseri ‘Sultans of The Opera’, 22 Mayıs’ta AKM Tiyatro Salonu’nda 22 Mayıs’ta.
- Bulgaristan’dan festivale katılan Sofya Opera ve Balesi, ‘Elektra’ operası AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde 29 Mayıs’ta.
- Modern dans eseri ‘Deliriyum’un dünya prömiyeri, AKM Tiyatro Salonu’nda 30 Mayıs’ta.
- Lev Tolstoy’un aynı adlı romanına dayanılarak Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin bestesiyle oluşturulan, ‘Anna Karenina’ balesi, iki temsille sahnede olacak.
- St. Petersburg Eifman Balesi, eseri 31 Mayıs ve 1 Haziran’da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde 31 Mayıs ve 1 Haziran’da.
- St. Petersburg Eifman Balesinin ‘Rus Hamlet’ eseri, 2 ve 3 Haziran’da iki temsille festivalin kapanışını yapacak.