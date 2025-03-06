15'nci Sinepark Kısa Film Festivali başvuruları 10 Mart'a uzatıldı

Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği 15’inci Sinepark Kısa Film Festivali başvuruları 10 Mart’a kadar uzatıldı.

Fotoğraf: Film arası dergi

Türkiye’nin tek konseptli kısa film festivali Sinepark’ta her bir kategori adını bir lunapark oyuncağından alıyor.

Alabora (dram), korku tüneli (bilim kurgu, korku), çarpışan arabalar (belgesel), komikaze (komedi, müzikal), animasyon treni, labirent (deneysel) ve atlı karınca (lise öğrencileri) olmak üzere yedi kategoride 17 ödül verilecek.

Festivalin jürisinde oyuncu Nezaket Erden, yönetmen Selman Nacar, film yapımcısı Emine Yıldırım, görüntü yönetmeni Emre Göktaş, ses tasarımcısı Mine Pakel yer alıyor.