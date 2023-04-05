1544 imza toplamıştı: Ahmet Özal da Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı

Türkiye ittifakının cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Özal, gerekli 100 bin imza sürecinde 1544 imza toplamış ve aday olma hakkını kaybetmişti.

Odatv’nin haberine göre Özal, bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye ittifakına üye olan partiler arasında Osmanlı Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Vatan Severler Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Yeni Yol Partisi ile Yeni Anavatan Partisi bulunmaktadır. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için belirledikleri aday Ahmet Özal’dır.