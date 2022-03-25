1,5 yaşındaki kızını öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan anneye 20 yıl hapis

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 1,5 yaşındaki kızını jiletlediği ve vücuduna şırınga batırdığı iddiasıyla yargılanan anne E. K., ‘öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki baba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatıyla sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, E.K.’yla müşteki eşinin boşandığını belirtti. Müştekiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarıysa dosyaya gelen üç raporda E.K.’nın üzerine atılı ‘öldürmeye teşebbüs’ eylemini gerçekleştirmediğinin anlaşıldığını belirterek, üç yıldır tutuklu olan müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Avukatlar savunma yaparken baba, “Sen ne anlatıyorsun? Çocuk paramparça. Sol elini kullanamıyor” diyerek bağırdı.

E.K., savunmasında, “İşlemediğim bir suçtan dolayı üç yıldır tutukluyum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, eylemin kamu vicdanını yaralayan travmatik özelliği ve sonuçlarını dikkate alarak sanığın cezasında indirim uygulanmamasına hükmetti. E.K.’nın 20 yıl velayet hakkını kullanmaktan yasaklanmasına karar veren mahkeme tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

İddianameden

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sağlık sorunları nedeniyle annesi E.K., tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen 1,5 yaşındaki kız çocuğunun tetkikler sırasında istismara uğradığının belirlendiği ve bununla ilgili babanın uyarıldığı belirtilmişti.

Sanığın 9 Şubat 2019’da polise giderek olayı anlattığı ifade edilmiş, doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı için farklı zamanlarda jilet ve şırıngayla çocuğa eziyet çektirdiğini söylediğine yer verilmişti. ‘Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.